Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef 2014 ruhunu takıma geri kazandırmak. 2013/2014 sezonunun nisan ayında şampiyonluğunu ilan eden Sarı-Kanarya'da o dönem de takımın başında bulunan Yanal, Fenerbahçe'ye şampiyonluk ruhunu kazandıracak 3 ismi belirledi.
25 Haziran 2019 Salı 10:58 Güncelleme: 25.06.2019 10:58
Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim

Fenerbahçe, 5 yıllık kupa hasretiyle yeni sezona gidiyor.

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Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim

Son olarak 2013-14 sezonunda Ersun Yanal'la şampiyon olan sarı-lacivertliler, hem hasreti bitirmek hem de 4. yıldıza kavuşmak istiyor.

Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim

Fenerbahçe'ye yeniden geri dönen Yanal, sıkıntılı geçen sezonu bitirip, sıfırdan başlamak istiyor.

Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim

2013-14 sezonunda da UEFA'dan gelen men cezası nedeniyle çalkantılı bir dönem geçiren Fenerbahçe'ye gelen tecrübeli teknik adam, buna karşı başarıyı yakalayıp, nisan ayı bitmeden zirveyi garantilemişti.

Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim

Akşam'ın haberine göre, şimdi de benzer bir ruhla yola koyulmak isteyen sarı-lacivertli çalıştırıcı, benzer metotları ve zirve planlarını ayarlıyor.

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