HaberlerGaleriFenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim
Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef 2014 ruhunu takıma geri kazandırmak. 2013/2014 sezonunun nisan ayında şampiyonluğunu ilan eden Sarı-Kanarya'da o dönem de takımın başında bulunan Yanal, Fenerbahçe'ye şampiyonluk ruhunu kazandıracak 3 ismi belirledi.
25 Haziran 2019 Salı 10:58
Güncelleme: 25.06.2019 10:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe, 5 yıllık kupa hasretiyle yeni sezona gidiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak 2013-14 sezonunda Ersun Yanal'la şampiyon olan sarı-lacivertliler, hem hasreti bitirmek hem de 4. yıldıza kavuşmak istiyor.
Fenerbahçe'ye yeniden geri dönen Yanal, sıkıntılı geçen sezonu bitirip, sıfırdan başlamak istiyor.
2013-14 sezonunda da UEFA'dan gelen men cezası nedeniyle çalkantılı bir dönem geçiren Fenerbahçe'ye gelen tecrübeli teknik adam, buna karşı başarıyı yakalayıp, nisan ayı bitmeden zirveyi garantilemişti.
Akşam'ın haberine göre, şimdi de benzer bir ruhla yola koyulmak isteyen sarı-lacivertli çalıştırıcı, benzer metotları ve zirve planlarını ayarlıyor.