Fenerbahçe'de 11 isim yolcu

ALİ KOÇ VE EKİBİ NEŞTERİ VURUYOR

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım karşısında tarihi bir zafer elde eden Ali Koç operasyona başlıyor. Performansından memnun kalınmayan isimlerin yanı sıra satış potansiyeli olan oyuncular ile de önümüzdeki sezon yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivert kulüp, bir anlamda kadrosundan 11 oyuncuya da veda edecek. İşte önümüzdeki sezon sarı-lacivertli kulüpte olmaması kuvvetle muhtemel en iyi 11;



