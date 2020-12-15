Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı için olay yazı! "Sonunu bildiğimiz filmin fragmanı mı?"

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı için olay yazı! "Sonunu bildiğimiz filmin fragmanı mı?"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlarken, mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı lacivertliler bu mağlubiyetle beraber zirve yarışında ağır bir yara alırken, Fotomaç Gazetesi köşe yazarı Hakkı Yalçın mücadeleyi değerlendiri. İşte o yazı...

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı için olay yazı! "Sonunu bildiğimiz filmin fragmanı mı?"

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