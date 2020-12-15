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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı için olay yazı! "Sonunu bildiğimiz filmin fragmanı mı?"
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlarken, mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı lacivertliler bu mağlubiyetle beraber zirve yarışında ağır bir yara alırken, Fotomaç Gazetesi köşe yazarı Hakkı Yalçın mücadeleyi değerlendiri. İşte o yazı...
15 Aralık 2020 Salı 09:43, Güncelleme 15.12.2020 09:45
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı için olay yazı! "Sonunu bildiğimiz filmin fragmanı mı?"