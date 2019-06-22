Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kruse, Fejsa, Konoplyanka gibi isimler için UEFA'nın kararını bekleyen sarı lacivertliler, kale için ise yerli isimler görüştü.
22 Haziran 2019 Cumartesi 21:21
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Birçok isimle transfer konusunda anlaşan Fenerbahçe, bu transferleri açıklamak için UEFA'nın kararını bekliyor.

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Geçtiğimiz sezon kalede sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Volkan Demirel'in futbolu bırakma ihtimali, Harun Tekin'in ise inişli çıkışlı performansı Fenerbahçe'yi bu bölgeye takviyeye zorluyor.

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Fenerbahçe Tekbik Direktörü Ersun Yanal'ın kale için düşündüğü isimlerin başında Ankaragücü'nden Altay Bayındır geliyor.

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Fotomaç yazarı Emre Bol, A Spor ekranlarında Yanal'ın Altay Bayındır ile görüştüğünü ve Bayındır'a kendisini Fenerbahçe'de görmek istediğini söylediğini belirtti.

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Altay Bayındır geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla 19 maçta çıktı ve kalesinde 29 gol gördü.

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Ankaragücü aştyapısından yetişen 21 yaşındaki Altay, 2014-2015 sezonundan beri Ankaragücü A Takımı'nda forma giyiyor.

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