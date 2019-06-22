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Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kruse, Fejsa, Konoplyanka gibi isimler için UEFA'nın kararını bekleyen sarı lacivertliler, kale için ise yerli isimler görüştü.
22 Haziran 2019 Cumartesi 21:21
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Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.
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Birçok isimle transfer konusunda anlaşan Fenerbahçe, bu transferleri açıklamak için UEFA'nın kararını bekliyor.
Geçtiğimiz sezon kalede sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Volkan Demirel'in futbolu bırakma ihtimali, Harun Tekin'in ise inişli çıkışlı performansı Fenerbahçe'yi bu bölgeye takviyeye zorluyor.
Fenerbahçe Tekbik Direktörü Ersun Yanal'ın kale için düşündüğü isimlerin başında Ankaragücü'nden Altay Bayındır geliyor.
Fotomaç yazarı Emre Bol, A Spor ekranlarında Yanal'ın Altay Bayındır ile görüştüğünü ve Bayındır'a kendisini Fenerbahçe'de görmek istediğini söylediğini belirtti.
Altay Bayındır geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla 19 maçta çıktı ve kalesinde 29 gol gördü.
Ankaragücü aştyapısından yetişen 21 yaşındaki Altay, 2014-2015 sezonundan beri Ankaragücü A Takımı'nda forma giyiyor.