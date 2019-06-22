Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kruse, Fejsa, Konoplyanka gibi isimler için UEFA'nın kararını bekleyen sarı lacivertliler, kale için ise yerli isimler görüştü.

22 Haziran 2019 Cumartesi 21:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





