Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Slimaninin yerine... - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Slimani'nin yerine...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Islam Slimani'den beklenen performansı bir türlü alamayan sarı lacivertli yönetim Ersun Yanal'ın onayıyla forvet transferini bitirmek için düğmeye bastı.
22 Ocak 2019 Salı, 14:42:30 Güncelleme: 14:46:29
Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Slimaninin yerine...

Transfer döneminin bitmesine son 10 gün kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Islam Slimani gözden düştü.

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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Slimaninin yerine...

Cezayirli futbolcunun menajeriyle dirsek temasında olan Fenerbahçe yönetimi, başka bir takıma kiralanması konusuna sıcak bakıyor.

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Slimaninin yerine...

Fenerbahçe'nin bonservisi Premier Lig ekibinde olan İslam Slimani'yi başka bir takıma kiralama hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Slimaninin yerine...

FENER'İN YENİ GOLCÜSÜ ADEBAYOR

Medipol Başakşehir'in Demba Ba'yı kadrosuna katmasının ardından Adebayor'un Fenerbahçe'ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Slimaninin yerine...

Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Togolu futbolcunun transferi konusunda Medipol Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin mutlu sona yaklaştığı belirtildi.

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