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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Slimani'nin yerine...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Islam Slimani'den beklenen performansı bir türlü alamayan sarı lacivertli yönetim Ersun Yanal'ın onayıyla forvet transferini bitirmek için düğmeye bastı.
22 Ocak 2019 Salı, 14:42:30 Güncelleme: 14:46:29
Transfer döneminin bitmesine son 10 gün kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Islam Slimani gözden düştü.
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FENER'İN YENİ GOLCÜSÜ ADEBAYOR
Medipol Başakşehir'in Demba Ba'yı kadrosuna katmasının ardından Adebayor'un Fenerbahçe'ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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