Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi! Guilherme'den transfere yeşil ışık - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi! Guilherme'den transfere yeşil ışık

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı isim üzerinde birleşmişti. Listesinde birçok yıldız bulunan iki ezeli rakip Yeni Malatyaspor'un orta sahası Guilherme'nin transferi konusunda karşı karşıya gelmişti. Başarılı futbolcu transfer konusunda önemli ifadeler kullanırken Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de söz konusu transfer hakkında konuştu. İşte o açıklamalardan satır başları...
9 Ocak 2020 Perşembe 20:35
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi! Guilherme'den transfere yeşil ışık
Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonun ikinci yarısın hazırlık kapsamında Antalya'da çalışmalarını sürdürürken transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi! Guilherme'den transfere yeşil ışık
Sarı-lacivertliler transferde ilk hamlesini stoper mevkisine yaparken, Gineli stoper Simon Falette'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi! Guilherme'den transfere yeşil ışık

Fenerbahçe'de listedeki yıldızlarla temaslar son sürat devam ederken, sol bek transferi konusunda Ricardo Rodriguez'de mutlu sona çok yaklaşıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi! Guilherme'den transfere yeşil ışık
Transferin suskun takımı olan Beşiktaş'ta orta saha, santrfor ve stoper arayışları dört koldan devam ediyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi! Guilherme'den transfere yeşil ışık
Beşiktaş ve Fenerbahçe listedeki futbolcularla görüşmelerini sürdürürken Yeni Malatyaspor'un bşarılı futbolcusu Guilherme transferinde karşı karşıya gelmişti.
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