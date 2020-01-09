Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi! Guilherme'den transfere yeşil ışık

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı isim üzerinde birleşmişti. Listesinde birçok yıldız bulunan iki ezeli rakip Yeni Malatyaspor'un orta sahası Guilherme'nin transferi konusunda karşı karşıya gelmişti. Başarılı futbolcu transfer konusunda önemli ifadeler kullanırken Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de söz konusu transfer hakkında konuştu. İşte o açıklamalardan satır başları...

9 Ocak 2020 Perşembe 20:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





