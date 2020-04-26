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Fenerbahçe ve Beşiktaş için yazdılar! 'Braida artık hazır'
Fenerbahçe ve Beşiktaş için yazdılar! 'Braida artık hazır'
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor... Corona virüsü (coronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer için çalışmalarını yürüten her iki kulüp de, dünyadaki futbol piyasasının değişeceğini düşünürken, bu değişimde eli kuvvetli bir isimle yola çıkmayı planlıyor. İtalyan medyası yaptığı haberde, Fenerbahçe ve Beşiktaş için dünyaca ünlü futbol adamı Ariedo Braida'yı yazarken, sürpriz ifadelere yer verdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
26 Nisan 2020 Pazar 13:50
Güncelleme: 26.04.2020 15:33
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan corona virüsü, Avrupa'yı da kısa süre içerisinde etkisi altına almıştı.
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Majör ligler, Federasyonlar tarafından alınan acil kararlarla bir sonraki tarihe kadar ertelenmişti. Bu halkaya Türkiye Süper Lig'i de eklenmişti.
Süper Lig, 26. haftadan itibaren durdurulurken, kulüpler, geçen süre zarfında gerek yayın gelirleri, gerek reklam gelirleri, gerekse taraftar gelirlerinden mahrum kalmışlardı.
Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Süper Lig'in devleri, maddi hasarın bilançosunu genel itibariyle futbolcularına çıkartırken, indirime gitmeleri konusundan talepte bulunmuştu.
Bu hususta iki İstanbul devi Fenerbahçe ve Beşiktaş atağa kalkarak, hem oyuncularına maaş indirimine gitmeleri konusunda talepte bulunmuş, hem de gelecek sezonun transfer çalışmalarında maliyeti düşük ve takıma kısa sürede katkı yapabilecek isimlere yönelmişti.