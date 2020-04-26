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Fenerbahçe ve Beşiktaş için yazdılar! 'Braida artık hazır'

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor... Corona virüsü (coronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer için çalışmalarını yürüten her iki kulüp de, dünyadaki futbol piyasasının değişeceğini düşünürken, bu değişimde eli kuvvetli bir isimle yola çıkmayı planlıyor. İtalyan medyası yaptığı haberde, Fenerbahçe ve Beşiktaş için dünyaca ünlü futbol adamı Ariedo Braida'yı yazarken, sürpriz ifadelere yer verdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

26 Nisan 2020 Pazar 13:50 Güncelleme: 26.04.2020 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





