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Fenerbahçe transferi resmen bitirdi! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkacak olan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor. Birçok isim ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar, görüşme sağladığı oyuncular ile anlaşma sağlamaya başladı. Max Kruse, Konoplyanka ve Allahyar transferlerini bitirme noktasına getiren sarı-lacivertliler, bir isimle ve kulübüyle de anlaşma sağladı. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor...
28 Haziran 2019 Cuma 10:05
Güncelleme: 28.06.2019 10:05
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Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor...
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Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.
Birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik ekip sil baştan bir takım kuracak.
Max Kruse ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, İranlı golcü Allahyar'ı da imza aşamasına getirdi.
3 oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi belli oldu.