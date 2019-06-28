Fenerbahçe transferi resmen bitirdi! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkacak olan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor. Birçok isim ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar, görüşme sağladığı oyuncular ile anlaşma sağlamaya başladı. Max Kruse, Konoplyanka ve Allahyar transferlerini bitirme noktasına getiren sarı-lacivertliler, bir isimle ve kulübüyle de anlaşma sağladı. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor...