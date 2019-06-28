Fenerbahçe transferi resmen bitirdi! İşte bonservis bedeli - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe transferi resmen bitirdi! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkacak olan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor. Birçok isim ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar, görüşme sağladığı oyuncular ile anlaşma sağlamaya başladı. Max Kruse, Konoplyanka ve Allahyar transferlerini bitirme noktasına getiren sarı-lacivertliler, bir isimle ve kulübüyle de anlaşma sağladı. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor...

28 Haziran 2019 Cuma 10:05 Güncelleme: 28.06.2019 10:05
Fenerbahçe transferi resmen bitirdi! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

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Fenerbahçe transferi resmen bitirdi! İşte bonservis bedeli

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe transferi resmen bitirdi! İşte bonservis bedeli

Birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik ekip sil baştan bir takım kuracak.

Fenerbahçe transferi resmen bitirdi! İşte bonservis bedeli

Max Kruse ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, İranlı golcü Allahyar'ı da imza aşamasına getirdi.

Fenerbahçe transferi resmen bitirdi! İşte bonservis bedeli

3 oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi belli oldu.

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