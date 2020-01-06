Fenerbahçe transferde masada kazandı! Almanlar duyurdu...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, savunma, orta saha ve forvet pozisyonu için Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerle masaya oturmaya başladı. Teknk Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde çalışmalarına hız veren sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatsaray'ın transferlerinin ardından taraftarına ilk çileğini sunmak için artık gün sayıyor... Titizlikle çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, dev transferde sona yaklaştı! İşte Almanya'dan Fenerbahçe'nin yeni transferine dair gelen o itiraf ve yaşanan son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
6 Ocak 2020 Pazartesi 17:31
Güncelleme: 06.01.2020 17:31
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Ara transfer döneminde çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim, Türkiye'den ve Avrupa'dan kadroya dahil edilecek isimler için çalışıyor.
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Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde kapatan sarı lacivertli ekip, kadroya dahil edilecek transfer için özel toplantılar düzenliyor.
2. devre öncesinde Antalya'da kampa giren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yetkililer, gelecek transferleri dört gözle bekliyor. Sarı lacivertli yönetimin bu hususta temel önceliğinin maliyeti düşük ve kaliteli isimler olduğu bilinirken, aynı anda bir çok pozisyonda görev alabilecek oyuncularla da iletişim kurulduğu aktarılıyor.
SADIK SEZONU KAPATTI, ZANKA...
Yaşanan bu gelişmelerle beraber Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'ın sakatlanarak sezonu kapatması, savunma anlamında büyük bir yara alınmasına sebebiyet vermişti. Ayrıca Zanka'nın yetersiz performansı, Yanal'ı oldukça rahatsız eden bir diğer etmendi.
Hatta öyle ki tecrübeli teknik direktör sakatlığı veya cezası olmamasına karşın Zanka'nın yerine, kendi mevkisi olmamasına rağmen Jailson'u tercih ederek oyuncusuna mesaj veriyordu.