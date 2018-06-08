Fenerbahçe, Trabzonspor'un daha önce anlaştığı Damien Da Silva ile el sıkıştı
KALMASINI İSTERDİM
Caen'de 4 sezondur forma giyen ve takımın ikinci kaptanlığını yapan 30 yaşındaki stoperin yeni maceralar için kulübünden gelen sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği öğrenilirken, Fransız ekibin teknik direktörü Patrice Garande de "Damien bu sezon ligde kalmamıza çok yardımcı oldu.
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