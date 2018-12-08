Fenerbahçe Thiago Mendesin peşinde! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Thiago Mendes'in peşinde!
Sarı-lacivertlilerin Thiago Mendes'i listeye aldığı iddia edildi. Lille'de forma giyen sambacının satın alma opsiyonuyla kiralanacağı öğrenildi.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 22:28:42
Güncelleme: 07:38:20
Orta alana takviye yapmayı planlayan F.Bahçe, yeni bir ismi gündemine aldı.
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Josef'in satılmasının ardından önliberoda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerin Lille'de oynayan Thiago Mendes için düğmeye bastığı ileri sürüldü.
Kanarya'nın kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği belirtildi.
Genç orta saha, savunma özellikleriyle öne çıkarken, sert futboluyla dikkat çekiyor.
MİNİ YORUM | MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEK - ULAŞ UZUNÖNER
Son haftalarda Lille'in en dikkat çeken ismi, takımına üst düzey katkı veriyor. Mücadele gücü yüksek bir oyuncu.