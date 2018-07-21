Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocunun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
21 Temmuz 2018 Cumartesi, 00:05:44
Güncelleme: 09:39:28
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
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Geçen sezon attığı kritik gollerle şampiyonluğa katkı sağlayan Sinan Gümüş, İsviçre kampında da verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
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650 bin Euro garanti ücreti ile Muğdat Çelik'ten sonra sarı-kırmızılı takımın en az kazanan ismi olan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili özel bir detay da ortaya çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
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Gurbetçi oyuncuyu Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun PSV'nin başındayken uzun süre takip ettiği ve çok beğendiği öğrenildi. İşte geçen sezon perde arkasında yaşananlar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
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BRUMA'YI İZLEYİP SİNAN'I BEĞENDİ
Tudor döneminde şans bulamayan Sinan Gümüş için menajeri geçen yaz Benfica'dan resmi teklif getirmişti. Bu sırada PSV'yi çalıştıran Cocu da Sinan'ın transfer edilmesini istedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
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Daha önce Bruma ile ilgilenen Cocu, Galatasaray'ın maç kasetlerini izledikten sonra Sinan Gümüş'ü Hollandalı yetkililere bildirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
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Ancak hem Tudor hem de o dönemin yönetimi 1994 doğumlu gurbetçi oyuncuyu satma riskini göze alamadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
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G.Saray, bir sezon daha sözleşmesi bulunan Sinan'la masaya oturmayı planlıyor. Ücretine yüzde 100 zam düşünülen genç oyuncunun mukavelesine yüksek bir serbest kalma bedeli de konacak.