Fenerbahçe taraftarı sonunda patladı! Ferdi Kadıoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe taraftarı sonunda patladı! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala en ciddi sınavını Sivasspor karşısında verdi. Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenilen sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın değişiklik kararları taraftarı yine çileden çıkardı. Takımın en etkili isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Alper Potuk'u oyuna dahil eden tecrübeli teknik adam sosyal medyada adeta topa tutuldu.
11 Ağustos 2019 Pazar 10:26 Güncelleme: 11.08.2019 10:35
Fenerbahçe taraftarı sonunda patladı! Ferdi Kadıoğlu...

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor şampiyon oldu.

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Fenerbahçe taraftarı sonunda patladı! Ferdi Kadıoğlu...

Sivasspor'a kupayı getiren goller Caner Osmanpaşa ve Mert Hakan Yandaş'tan geldi.

Fenerbahçe taraftarı sonunda patladı! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'nin tek sayısını ise Max Kruse kaydetti.

Fenerbahçe taraftarı sonunda patladı! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'de zorlu mücadelede dikkatleri üzerine çeken isim Ferdi Kadıoğlu oldu.

Fenerbahçe taraftarı sonunda patladı! Ferdi Kadıoğlu...

Genç yıldız Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında aldığı sürede en çok çalım atan, dikine sprint yapan oyuncu oldu.

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