Fenerbahçe taraftarı sonunda patladı! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala en ciddi sınavını Sivasspor karşısında verdi. Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenilen sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın değişiklik kararları taraftarı yine çileden çıkardı. Takımın en etkili isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Alper Potuk'u oyuna dahil eden tecrübeli teknik adam sosyal medyada adeta topa tutuldu.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:26 Güncelleme: 11.08.2019 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





