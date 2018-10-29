Fenerbahçe taraftarı istediğini aldı! - Galeri - Fotomaç
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Fenerbahçe taraftarı istediğini aldı!

    Fenerbahçe taraftarı Ankaragücü maçının ardından sosyal medyada ayaklandı... Başkan Ali Koç, Cocu ile yolları ayırdı
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 10:58:02 Güncelleme: 12:58:54
    Fenerbahçe taraftarı istediğini aldı!

    Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyadan attıkları mesajlar şu şekilde:

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe taraftarı istediğini aldı!

    Fenerbahçe'nin 45 dakika boyunca nasıl isabetli şutu olmaz aklım almıyor

    Fenerbahçe taraftarı istediğini aldı!

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    Fenerbahçe taraftarı istediğini aldı!

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    Fenerbahçe taraftarı istediğini aldı!

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