Fenerbahçe taraftarı istediğini aldı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe taraftarı istediğini aldı!
Fenerbahçe taraftarı Ankaragücü maçının ardından sosyal medyada ayaklandı... Başkan Ali Koç, Cocu ile yolları ayırdı
29 Ekim 2018 Pazartesi, 10:58:02
Güncelleme: 12:58:54
Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyadan attıkları mesajlar şu şekilde:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin 45 dakika boyunca nasıl isabetli şutu olmaz aklım almıyor
Çağırın ordan Aziz Yıldırım'ı
Galatasaray'ın kaybetmesine sevinirken, bari berabere kalsak diyoruz