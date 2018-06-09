Fenerbahçe, Sven van Beek için rakamı artırdı! (19 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
19 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi
VAN BEEK İÇİN SON TEKLİF 3 MİLYON!
Teknik direktör Cocu'nun ısrarla istediği Feyenoord stoperi Sven van Beek için pazanlıklar sürüyor... Hollanda kulübü Sarı-Lacivertlilerin yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmiş ve 5 milyon Euro istemişti. Son bilgilere göre Fenerbahçe rakamı 3 milyon Euro'ya çıkardı. (Takvim / 19 Temmuz)
'YENİ MODRİC'E GÖZALTI
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin radarına bir genç daha takıldı... Sportif direktör Damien Comolli'nin U19 Avrupa Şampiyonası'nı izlemek için Finlandiya'ya gönderdiği scout ekibinin, Dinamo Kiev'in genç yıldız adayı Sergiy Buletsa'nın ismini verdiği iddia edildi. 1999 doğumlu oyuncuyu, Ukrayna'nın Fransa'yı 2-1 yendiği maçta takip eden ekibin, 'Stili Luka Modric'i andırıyor, kaçırılmayacak bir fırsat' demesi üzerine Comolli'nin detaylı rapor hazırlanmasını istediği belirtildi. 1.72 boyundaki Buletsa, merkez orta saha '10 numara' pozisyonunda görev yapıyor. (Fotomaç / 19 Temmuz)
FENER'DEN EMRE MOR OPERASYONU
?Fenerbahçe'nin Emre Mor hayali gerçeğe mi dönüşüyor?.. İspanyol Radio Marca'da yer alan habere göre bu ihtimal ufukta göründü. Radyo, 20 yaşındaki futbolcu için Köln ve Fenerbahçe'nin Celta Vigo'ya teklifte bulunduğunu duyurdu. İspanyol kaynaklar, sarı-lacivertli kulübün, Emre için iki yıllık kiralama sonrası kesin satın alma opsiyonuyla toplam 13 milyon euro'luk ödeme planı hazırladığını belirtti. Emre Mor'un menajeri, Radio Marca'daki Köln iddiasını yalanlarken F.Bahçe ile ilgili açıklama yapmamayı tercih etti. (Fotomaç / 19 Temmuz)
İŞTE F.BAHÇE'NİN VAN BEEK TEKLİFİ
Fenerbahçe defansını Feyenoord'dan Sven van Beek ile güçlendirmek istiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcu için yaptığı 5.5 milyon euro'luk teklifin reddedildiği öğrenildi. Feyenoord formasıyla 16'sı Avrupa kupası olmak üzere toplam 126 maça çıkan Van Beek için bu rakamı az bulan Hollanda ekibi, daha güçlü teklifler bekliyor. Fenerbahçe, sunduğu teklifini yükseltirse pazarlıklar sürecek, aksi halde Van Beek transferi rafa kalkacak. (Fotomaç / 18 Temmuz)
YERRY MİNA İÇİN KAPIŞMA
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Yerry Mina'ya Everton, Leicester ve West Ham'dan sonra Boca Juniors da talip oldu. Arjantin ekibi, Kolombiyalı stoper için Barcelona'ya 10 milyon euro satın alma opsiyonlu 5 milyon euro'luk kiralama teklifinde bulundu. Barça, gelen diğer teklifleri de değerlendiriyor. (Fotomaç / 18 Temmuz)