Fenerbahçe, Sven van Beek için rakamı artırdı! (19 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

FENER'DEN EMRE MOR OPERASYONU

?Fenerbahçe'nin Emre Mor hayali gerçeğe mi dönüşüyor?.. İspanyol Radio Marca'da yer alan habere göre bu ihtimal ufukta göründü. Radyo, 20 yaşındaki futbolcu için Köln ve Fenerbahçe'nin Celta Vigo'ya teklifte bulunduğunu duyurdu. İspanyol kaynaklar, sarı-lacivertli kulübün, Emre için iki yıllık kiralama sonrası kesin satın alma opsiyonuyla toplam 13 milyon euro'luk ödeme planı hazırladığını belirtti. Emre Mor'un menajeri, Radio Marca'daki Köln iddiasını yalanlarken F.Bahçe ile ilgili açıklama yapmamayı tercih etti. (Fotomaç / 19 Temmuz)