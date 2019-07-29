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Fenerbahçe son dakika haberi: Volkan Demirel cephesinden resmi açıklama!
Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli forma altında 17 senesini geride bırakan tecrübeli file bekçisinin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Oyuncunun menajerinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:44
Güncelleme: 29.07.2019 21:10
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel bilmecesi devam ederken oyuncunun menajerinden resmi açıklama geldi.
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Sarı-lacivertliler ile geçtiğimiz sezon 1 senelik sözleşme imzalayan Volkan Demirel'in sözleşmesi sona ermişti.
Tecrübeli eldivenin gelecek sezonda Fenerbahçe'de forma giymek istediği ancak sportif direktör Damien Comolli tarafından veto yediği iddia edilmişti.
Demirel'in menajeri konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
MENAJERİ: "YÖNETİMİN TAVRINI BEKLİYORUZ"
38 yaşındaki kalecinin menajeri Erdinç Şehit, Volkan Demirel'in sarı lacivertli takımla yola devam etmeyeceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Şehit, "Oyuncum hakkında çıkan ayrılık haberleri doğru değil. Fenerbahçe Yönetiminin tavrını beliyoruz" dedi.