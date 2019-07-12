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Fenerbahçe son dakika haberi: Rodrigues'ten sonra bir kanat daha açıklanacak!
Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı devam ediyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak için transferde büyük oynuyor. Son olarak Garry Rodrigues ile her konuda anlaşma sağlayan ve 2 yıl kiralık sözleşmeye imza attıracak olan Kanarya, bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
12 Temmuz 2019 Cuma 00:45
Güncelleme: 12.07.2019 00:45
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Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor.
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Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirirek taraftarlarını üzen sarı-lacivertliler transferde gözünü kararttı.
Şampiyon kadronun temellerini atmak için kollarını sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.
Garry Rodrigues ile bombayı patlatan Fenerbahçe'nin transfer rüzgarı devam edecek.
Sol kanatta Valbuena ile yolların ayrılması ile o bölgede eksik kalan sarı-lacivertliler Rodrigues'e yardımcı rolünde bir isim bakıyordu.