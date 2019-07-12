Fenerbahçe son dakika haberi: Rodrigues'ten sonra bir kanat daha açıklanacak!

Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı devam ediyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak için transferde büyük oynuyor. Son olarak Garry Rodrigues ile her konuda anlaşma sağlayan ve 2 yıl kiralık sözleşmeye imza attıracak olan Kanarya, bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

12 Temmuz 2019 Cuma 00:45 Güncelleme: 12.07.2019 00:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





