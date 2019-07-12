Fenerbahçe son dakika haberi: Rodrigues'ten sonra bir kanat daha açıklanacak! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe son dakika haberi: Rodrigues'ten sonra bir kanat daha açıklanacak!

Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı devam ediyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak için transferde büyük oynuyor. Son olarak Garry Rodrigues ile her konuda anlaşma sağlayan ve 2 yıl kiralık sözleşmeye imza attıracak olan Kanarya, bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
12 Temmuz 2019 Cuma 00:45 Güncelleme: 12.07.2019 00:45
Fenerbahçe son dakika haberi: Rodrigues'ten sonra bir kanat daha açıklanacak!

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor.

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Fenerbahçe son dakika haberi: Rodrigues'ten sonra bir kanat daha açıklanacak!

Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirirek taraftarlarını üzen sarı-lacivertliler transferde gözünü kararttı.

Fenerbahçe son dakika haberi: Rodrigues'ten sonra bir kanat daha açıklanacak!

Şampiyon kadronun temellerini atmak için kollarını sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe son dakika haberi: Rodrigues'ten sonra bir kanat daha açıklanacak!

Garry Rodrigues ile bombayı patlatan Fenerbahçe'nin transfer rüzgarı devam edecek.

Fenerbahçe son dakika haberi: Rodrigues'ten sonra bir kanat daha açıklanacak!

Sol kanatta Valbuena ile yolların ayrılması ile o bölgede eksik kalan sarı-lacivertliler Rodrigues'e yardımcı rolünde bir isim bakıyordu.

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