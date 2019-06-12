Fenerbahçe Şener'in yerini o isimle dolduracak! - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe Şener'in yerini o isimle dolduracak!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertli kurmaylar transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki oyuncunun yerini dolduracak ismi buldu. İşte transferin detayları...

12 Haziran 2019 Çarşamba 07:51 Güncelleme: 12.06.2019 07:51
Fenerbahçe Şener'in yerini o isimle dolduracak!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Şener'in yerini o isimle dolduracak!

Takımdan birçok oyuncu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yerine gelecek isimler netleşmeye başlıyor.

Fenerbahçe Şener'in yerini o isimle dolduracak!

Transfer çalışmalarına Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda devam eden sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe Şener'in yerini o isimle dolduracak!

Son olarak sözleşmesi biten Şener Özbayraklı ile yollarını ayıran Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncunun yerini dolduracak ismi buldu.

İşte transferin detayları...


Fenerbahçe Şener'in yerini o isimle dolduracak!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi biten Şener Özbayraklı'nın yerine Youssouf Sabaly'yi gündeme aldı...

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