Fenerbahçe Şener'in yerini o isimle dolduracak!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertli kurmaylar transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki oyuncunun yerini dolduracak ismi buldu. İşte transferin detayları...
12 Haziran 2019 Çarşamba 07:51
Güncelleme: 12.06.2019 07:51
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Takımdan birçok oyuncu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yerine gelecek isimler netleşmeye başlıyor.
Transfer çalışmalarına Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda devam eden sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi.
Son olarak sözleşmesi biten Şener Özbayraklı ile yollarını ayıran Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncunun yerini dolduracak ismi buldu.
İşte transferin detayları...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi biten Şener Özbayraklı'nın yerine Youssouf Sabaly'yi gündeme aldı...