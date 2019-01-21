Fenerbahçe Moses'e kavuşuyor! - Fotomaç
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Fenerbahçe Moses'e kavuşuyor!

Victor Moses, daha önce çubuklu formayı giyen vatandaşları Yobo ve Emenike ile görüştü. Sonrasında Fenerbahçe'ye "Evet" dedi. Moses ile satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalanacak.

21 Ocak 2019 Pazartesi 00:58 Güncelleme: 21.01.2019 08:01
Fenerbahçe Moses'e kavuşuyor!

Bugün 2. yarının ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yönetim önemli bir transferin eşiğine geldi.

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Fenerbahçe Moses'e kavuşuyor!

Sarı- Lacivertli yönetim yarın büyük bir ihtimalle Chelsea'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses'ın transferini kamuoyuna açıklayacak.

Fenerbahçe Moses'e kavuşuyor!

Kulübe yakın kaynaklar açıklamanın bugün de yapılabileceğini ifade ediyorlar.

Fenerbahçe Moses'e kavuşuyor!

1.5 yıllığına kiralanacak

Chelsea ile anlaşan Fenerbahçe'de Comolli'nin Moses'in menajeri ile bazı pürüzleri de çözdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe Moses'e kavuşuyor!

Sözleşme satın alma opsiyonlu 1.5 yıl kiralama şeklinde olacak

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