Fenerbahçe Moses'e kavuşuyor! - Fotomaç
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Fenerbahçe Moses'e kavuşuyor!
Victor Moses, daha önce çubuklu formayı giyen vatandaşları Yobo ve Emenike ile görüştü. Sonrasında Fenerbahçe'ye "Evet" dedi. Moses ile satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalanacak.
21 Ocak 2019 Pazartesi 00:58
Güncelleme: 21.01.2019 08:01
Bugün 2. yarının ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yönetim önemli bir transferin eşiğine geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı- Lacivertli yönetim yarın büyük bir ihtimalle Chelsea'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses'ın transferini kamuoyuna açıklayacak.
Kulübe yakın kaynaklar açıklamanın bugün de yapılabileceğini ifade ediyorlar.
1.5 yıllığına kiralanacak
Chelsea ile anlaşan Fenerbahçe'de Comolli'nin Moses'in menajeri ile bazı pürüzleri de çözdüğü öğrenildi.
Sözleşme satın alma opsiyonlu 1.5 yıl kiralama şeklinde olacak