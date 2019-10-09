Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! İşte alacağı ücret
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Mesut Özil'in transferi konusunda harekete geçti. Arsenal de gözden çıkardığı 31 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşının yarısını ödemeyi kabul etti. Çin'den gelen teklifleri reddeden Mesut'un ocak ayında Fenerbahçe formasını giyeceği ve sarı-lacivertli kulüpten alacağı net ücretin belli olduğu iddia edildi.
9 Ekim 2019 Çarşamba 07:52
Güncelleme: 09.10.2019 07:52
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Geçtiğimiz sezondan bu yana Fenerbahçe ile adı anılan Mesut Özil konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
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2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'de gözden çıkarılan yıldız futbolcunun ocakta sarı-lacivertlilere kiralanacağı iddia ediliyor.
İngiliz ekibi, şans vermediği 30 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşının yarısını ödemeyi kabul ederken, kısa sürede somut adımların atılacağı ileri sürülüyor.
Mesut'un da çocuk yaşlardan bu yana taraftarı olduğu Fenerbahçe'de oynamak istediği ve bu yüzden Çin'den gelen teklifleri reddettiği belirtiliyor.
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Yıldız futbolcunun Arsenal'de yıllık kazandığı 16.7 milyon Euro'nun yüzde 45'i vergiye gidiyor.