Fenerbahçe Luuk de Jong'u takibe aldı! Sezon sonunda... - Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe Luuk de Jong'u takibe aldı! Sezon sonunda...

Fenerbahçe Luuk de Jong'u takibe aldı! Sezon sonunda...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Hollandalı golcüyü transfer listesine aldı.
24 Şubat 2019 Pazar 07:45 Güncelleme: 24.02.2019 07:45
Fenerbahçe Luuk de Jong'u takibe aldı! Sezon sonunda...

Gelecek sezon ilk iş olarak bir forvet transferi planlayan Fenerbahçe PSV'nin yıldızı Luuk de Jong'u takibe aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Luuk de Jong'u takibe aldı! Sezon sonunda...

Hollanda ekibinde bu sezon 24 gol, 9 asistlik müthiş bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu formuyla göz dolduruyor.

Fenerbahçe Luuk de Jong'u takibe aldı! Sezon sonunda...

Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli golcü için sezon sonunda resmi girişimde bulunmayı planladığı gelen haberler arasında...

Fenerbahçe Luuk de Jong'u takibe aldı! Sezon sonunda...

1.88 boyundaki De Jong yerden olduğu kadar hava toplarında da etkili bir isim.

Fenerbahçe Luuk de Jong'u takibe aldı! Sezon sonunda...

Milli forma ile 17 maçta 4 golü olan Luuk'un şu anki piyasa değeri ise 10 milyon euro.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN