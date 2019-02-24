Fenerbahçe Luuk de Jong'u takibe aldı! Sezon sonunda... - Fotomaç
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Fenerbahçe Luuk de Jong'u takibe aldı! Sezon sonunda...
Fenerbahçe Luuk de Jong'u takibe aldı! Sezon sonunda...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Hollandalı golcüyü transfer listesine aldı.
24 Şubat 2019 Pazar 07:45
Güncelleme: 24.02.2019 07:45
Gelecek sezon ilk iş olarak bir forvet transferi planlayan Fenerbahçe PSV'nin yıldızı Luuk de Jong'u takibe aldı.
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Hollanda ekibinde bu sezon 24 gol, 9 asistlik müthiş bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu formuyla göz dolduruyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli golcü için sezon sonunda resmi girişimde bulunmayı planladığı gelen haberler arasında...
1.88 boyundaki De Jong yerden olduğu kadar hava toplarında da etkili bir isim.
Milli forma ile 17 maçta 4 golü olan Luuk'un şu anki piyasa değeri ise 10 milyon euro.