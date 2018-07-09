Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpooldan Wijnalduma yöneldi - Galeri - Fotomaç
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpool'dan Wijnaldum'a yöneldi

    9 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:38:15 Güncelleme: 01:39:09
    Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpool'dan Wijnaldum'a yöneldi
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    Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpooldan Wijnalduma yöneldi

    Fenerbahçe 8 numaraya yıldız bir orta saha almakta kararlı... Sarı- Lacivertliler, Liverpool'da mutsuz olan 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u transfer etmekte kararlı...

    Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpool'dan Wijnaldum'a yöneldi
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    Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpooldan Wijnalduma yöneldi

    Cocu'nun ve Comolli'nin yakından tanıdığı tecrübeli oyuncu için bugün önemli bir gelişme yaşanması bekleniyor.

    Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpool'dan Wijnaldum'a yöneldi
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    • 9
    Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpooldan Wijnalduma yöneldi

    FENERBAHÇE'Yİ ANLATACAK
    Fransız spor adamı Damien Comolli'nin bugün İngiltere'de Wijnaldum'un menajeri ile masaya oturması bekleniyor.

    Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpool'dan Wijnaldum'a yöneldi
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    Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpooldan Wijnalduma yöneldi

    Comolli'nin bu görüşmede Hollandalı yıldıza F.Bahçe'nin şartlarını sunacak ve kulübü anlatacak.

    Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpool'dan Wijnaldum'a yöneldi
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    Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpooldan Wijnalduma yöneldi

    NABY KEİTA GELDİ... GİDECEK
    Liverpool, orta sahaya Naby Keita'yı transfer ettiği için Wijnaldum'un kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

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