Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpooldan Wijnalduma yöneldi - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpool'dan Wijnaldum'a yöneldi
9 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:38:15
Güncelleme: 01:39:09
Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpool'dan Wijnaldum'a yöneldi
Fenerbahçe 8 numaraya yıldız bir orta saha almakta kararlı... Sarı- Lacivertliler, Liverpool'da mutsuz olan 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u transfer etmekte kararlı...
Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpool'dan Wijnaldum'a yöneldi
Cocu'nun ve Comolli'nin yakından tanıdığı tecrübeli oyuncu için bugün önemli bir gelişme yaşanması bekleniyor.
Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpool'dan Wijnaldum'a yöneldi
FENERBAHÇE'Yİ ANLATACAK
Fransız spor adamı Damien Comolli'nin bugün İngiltere'de Wijnaldum'un menajeri ile masaya oturması bekleniyor.
Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpool'dan Wijnaldum'a yöneldi
Comolli'nin bu görüşmede Hollandalı yıldıza F.Bahçe'nin şartlarını sunacak ve kulübü anlatacak.
Fenerbahçe Jack Wilshere olmayınca Liverpool'dan Wijnaldum'a yöneldi
NABY KEİTA GELDİ... GİDECEK
Liverpool, orta sahaya Naby Keita'yı transfer ettiği için Wijnaldum'un kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.