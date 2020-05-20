Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi resmen açıklıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi resmen açıklıyor!

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi resmen açıklıyor!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferde önemli bir rol oynuyor. 39 yaşındaki isim ikili ilişkilerini kullanıp hem Göksel Gümüşdağ hem İrfan Can'a konuyu açtı. Transfer sezon sonu resmen açıklanacak.
20 Mayıs 2020 Çarşamba 06:46 Güncelleme: 20.05.2020 06:46
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi resmen açıklıyor!

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, Türkiye'de yalanlanan transferler nedense hep gerçekleşir! Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, önceki gün "Ne İrfan Can'a, ne Visca'ya teklif geldi" diyerek iddiaları yalanladı ama Fenerbahçe'nin özellikle İrfan Can'daki ısrarı sürüyor.

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Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi resmen açıklıyor!

Hatta kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, ikili ilişkilerinin iyi olduğu Gümüşdağ ve İrfan Can ile görüştü bile...

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi resmen açıklıyor!

'FENERBAHÇE'YE GEL KRAL OL'
Ligde iddiasını sürdüren Başakşehir'e zarar gelmemesi için bu görüşmeyi gizli tutan Emre Belözoğlu'nun, Gümüşdağ'a "Başkanım, şampiyon olamazsanız İrfan'ı bize verin.

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi resmen açıklıyor!

Kariyerime iyi bir kadroyla başlamak istiyorum. Desteğinize ihtiyacım var" dediği Gümüşdağ'ın da Emre'ye "Sezon sonu görüşelim" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi resmen açıklıyor!

Belözoğlu, 24 yaşındaki İrfan Can'ı ise "Artık büyük takımda oynama zamanı geldi" diye ikna etmeye çalışıyor.

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