Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'yi resmen açıklıyor!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferde önemli bir rol oynuyor. 39 yaşındaki isim ikili ilişkilerini kullanıp hem Göksel Gümüşdağ hem İrfan Can'a konuyu açtı. Transfer sezon sonu resmen açıklanacak.
20 Mayıs 2020 Çarşamba 06:46
Güncelleme: 20.05.2020 06:46
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Ateşolmayan yerdenduman çıkmaz,Türkiye'de yalanlanan transferlernedense hep gerçekleşir! BaşakşehirBaşkanı Göksel Gümüşdağ,önceki gün "Ne İrfan Can'a, ne Visca'yateklif geldi" diyerek iddiaları yalanladıama Fenerbahçe'nin özellikle İrfanCan'daki ısrarı sürüyor.
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Hatta kulübeyakın kaynaklardan alınan bilgiye göresportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu,ikili ilişkilerinin iyi olduğu Gümüşdağve İrfan Can ile görüştü bile...
'FENERBAHÇE'YE GEL KRAL OL' Ligdeiddiasını sürdüren Başakşehir'e zarar gelmemesi için bu görüşmeyi gizli tutan Emre Belözoğlu'nun, Gümüşdağ'a "Başkanım, şampiyon olamazsanız İrfan'ı bize verin.
Kariyerime iyi bir kadroyla başlamak istiyorum. Desteğinize ihtiyacım var" dediği Gümüşdağ'ın da Emre'ye "Sezon sonu görüşelim" dediği öğrenildi.
Belözoğlu, 24 yaşındaki İrfan Can'ı ise "Artık büyük takımda oynama zamanı geldi" diye ikna etmeye çalışıyor.