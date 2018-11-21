Fenerbahçe gözünü kararttı! Taraftar çıldıracak - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe gözünü kararttı! Taraftar çıldıracak
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı ismin transferi için karşı karşıya. Fenerbahçe transferde bir adım önde...
21 Kasım 2018 Çarşamba, 10:04:02
Güncelleme: 10:34:03
Ocak ayındaki ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon sonunda Chelsea ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Cesc Fabregas için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli devreye girdi.
Gelen bilgilere göre, Damien Comolli yıldız ismin menajerini aradı...
31 yaşındaki İspanyol yıldıza imza parası da teklif eden Fenerbahçe şimdiden ezeli rakibi Galatasaray'ın bir adım önüne geçti.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Fabregas'ın aynı zamanda avukat olan menajeri Darren Dein ile yakın arkadaş olan Comolli, Fabregas için bir görüşme yaptı.