Fenerbahçe gözünü kararttı! Taraftar çıldıracak - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe gözünü kararttı! Taraftar çıldıracak

    Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı ismin transferi için karşı karşıya. Fenerbahçe transferde bir adım önde...
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 10:04:02 Güncelleme: 10:34:03
    Fenerbahçe gözünü kararttı! Taraftar çıldıracak

    Ocak ayındaki ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe gözünü kararttı! Taraftar çıldıracak

    Sezon sonunda Chelsea ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Cesc Fabregas için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli devreye girdi.

    Fenerbahçe gözünü kararttı! Taraftar çıldıracak

    Gelen bilgilere göre, Damien Comolli yıldız ismin menajerini aradı...

    Fenerbahçe gözünü kararttı! Taraftar çıldıracak

    31 yaşındaki İspanyol yıldıza imza parası da teklif eden Fenerbahçe şimdiden ezeli rakibi Galatasaray'ın bir adım önüne geçti.

    Fenerbahçe gözünü kararttı! Taraftar çıldıracak

    MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

    Fabregas'ın aynı zamanda avukat olan menajeri Darren Dein ile yakın arkadaş olan Comolli, Fabregas için bir görüşme yaptı.

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