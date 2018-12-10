Fenerbahçe Giulianoyu mumla arıyor!

Fenerbahçe bu sezon 10 numara giyen futbolcunun bulunmaması ve bu mevki için transfer edilen Yassine Benzia'nın beklenen verimi verememesi sonucu 10 numarasız kaldı.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 14:25:48
Güncelleme: 14:26:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na yeni bir oluşumla giren Fenerbahçe 10 numarasız kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli ekipte 10 numaralı formayı giyen Giuliano'nun Al Nassr'a transfer olmasının ardından bu formayı kimse giymezken, 10 numara mevkisi için transfer edilen Yassine Benzia'nın da istenen performansı göstermemesi takımın gol yollarındaki sıkıntısı da ortaya çıkardı.
10 numara mevkisi için transfer edilen Yassine Benzia'nın da istenen performansı göstermemesi takımın gol yollarındaki sıkıntısı da ortaya çıkardı.
Sezon başında Fransız ekibi Lille'den kiralanan Cezayirli futbolcu geride kalan 15 haftada 9 maçta forma giydi ve bu maçlarda sadece 1 asist yaptı.
Gerek oyun içi gerekse oyun dışı davranışlarından dolayı taraftarın tepkisini çeken ve Galatasaray derbisinde 45. dakikada oyundan alınmasından dolayı sosyal medyada 'Her zaman ben... Berbat bir karar. Futbolla alakalı hiçbir şey bilmiyorlar' mesajını paylaşan Benzia bir süre kadro dışı bırakılmıştı.