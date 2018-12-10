Fenerbahçe Giulianoyu mumla arıyor!

Gerek oyun içi gerekse oyun dışı davranışlarından dolayı taraftarın tepkisini çeken ve Galatasaray derbisinde 45. dakikada oyundan alınmasından dolayı sosyal medyada 'Her zaman ben... Berbat bir karar. Futbolla alakalı hiçbir şey bilmiyorlar' mesajını paylaşan Benzia bir süre kadro dışı bırakılmıştı.