Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de 5 Temmuz tarihine kadar 2300 kombine bileti satılırken, bu değer yeni sezon öncesi dün itibarıyla 33 bine ulaşarak 14 katına çıktı. Söz konusu rakam Galatasaray'da 29 bin olarak gerçekleşti