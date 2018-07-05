Fenerbahçe Galatasarayı geçti - Galeri - Fotomaç
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    06 Temmuz 2018, Cuma
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    GALERİ

    Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti

    5 Temmuz 2018 Perşembe, 23:53:57 Güncelleme: 23:54:02
    Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti
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    Fenerbahçe Galatasarayı geçti

    Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de 5 Temmuz tarihine kadar 2300 kombine bileti satılırken, bu değer yeni sezon öncesi dün itibarıyla 33 bine ulaşarak 14 katına çıktı. Söz konusu rakam Galatasaray'da 29 bin olarak gerçekleşti

    Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti
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    Fenerbahçe Galatasarayı geçti

    Fenerbahçe taraftarı yeni başkan Ali Koç'un çağrısına olumlu cevap verdi ve 200 ila 10 bin 150 TL arasında değişen fiyatlara sahip kombinelere hücum etti. 28 Haziran'da başlayan satışlar geçen yılla kıyaslandığında 14 katına çıktı.

    Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti
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    Fenerbahçe Galatasarayı geçti

    Bir önceki sezon 5 Temmuz 2017 tarihine kadar 2300 kombine bileti satan sarı lacivertli kulüp, yeni sezon öncesinde ise dün itibarıyla 33 bine ulaştı. 2015-16 sezonunda 38 bin kombine satışı gerçekleştiren Fenerbahçe, bu rakama kısa sürede yaklaştı.

    Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti
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    Fenerbahçe Galatasarayı geçti

    PASSOLİG'E DE YANSIDI

    Fenerbahçe, satış sayısında 31 Mayıs'ta kombinelerini piyasaya süren ezeli rakibi, son şampiyon Galatasaray'ı geride bıraktı. Sarı-kırmızılılarda an itibarıyla 29 bin kombine alıcı buldu.

    Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti
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    Fenerbahçe Galatasarayı geçti

    Cimbom'da bu değer geçtiğimiz sezonun tamamında 34 bin 200 olarak gerçekleşmişti.

    Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti
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    Fenerbahçe Galatasarayı geçti

    Fenerbahçe'de Passolig kart satışları da yönetim değişikliği sonrası artış gösterdi. Haziran ayının ilk haftasında 698 bin olan Passolig sayısı, 1 ayda 12 bin artarak 710 bine çıktı.

    Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti
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    Fenerbahçe Galatasarayı geçti

    Genel kart satış sayısında Galatasaray 749 bin 841 ile liderlik koltuğunda oturuyor.

    SABAH

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