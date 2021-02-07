GaleriFenerbahçeFenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Erol Bulut'a isyan ettiler! "Mame Thiam..."
Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Erol Bulut'a isyan ettiler! "Mame Thiam..."
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan taraf 1-0'lık skorla sarı kırmızılılar oldu. Maç sonrası sarı lacivertli takımın taraftarları, teknik direktör Erol Bulut'a, Thiam'ın süre dahi bulamamasının nedenini sordu. İşte detaylar...
07 Şubat 2021 Pazar 09:25, Güncelleme 07.02.2021 09:26
Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Erol Bulut'a isyan ettiler! "Mame Thiam..."