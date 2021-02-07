Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Erol Bulut'a isyan ettiler! "Mame Thiam..."

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Erol Bulut'a isyan ettiler! "Mame Thiam..."

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan taraf 1-0'lık skorla sarı kırmızılılar oldu. Maç sonrası sarı lacivertli takımın taraftarları, teknik direktör Erol Bulut'a, Thiam'ın süre dahi bulamamasının nedenini sordu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Erol Bulut'a isyan ettiler! "Mame Thiam..."

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Erol Bulut'a isyan ettiler! Mame Thiam...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma, sarı lacivertlilerin 1-0'lık mağlubiyeti ile sonuçlandı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Erol Bulut'a isyan ettiler! Mame Thiam...

Maç sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, eleştiri yağmuruna tutuldu. Sarı lacivertli taraftarlar, genç teknik adamın kadro tercihini sorguladı.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Erol Bulut'a isyan ettiler! Mame Thiam...

TARAFTARLAR "THIAM" DEDİ
Bununla beraber Fenerbahçe'de uzun süredir gol yollarında etkili olan ve kazanılan puanlarda büyük katkısı bulunan Mame Thiam'ın süre bulamaması, Erol Bulut hakkında soru işaretlerine neden oldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Erol Bulut'a isyan ettiler! Mame Thiam...

SON 9 MAÇTA UÇMUŞTU!
Değişikliklerde de tercih edilmeyen golcü futbolcu, son 9 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırmış, 2 de asist yapmıştı. Thiam'ın oynamaması taraftarın da tepkisini aldı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Erol Bulut'a isyan ettiler! Mame Thiam...

İşte Thiam için Erol Bulut'a gelen tepkilerin bazıları...

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