Fenerbahçe forvetini buldu! Comolli pazarlıkta

Fenerbahçe yeni sezon için girişimlerini sürdürüyor. UEFA'dan gelecek karara göre de pozisyon almayı planlayan Fenerbahçe bu karar sonrası transferde daha kesin adımlar atmayı düşünüyor. Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin önderliğinde görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de Comolli bir isim için daha pazarlık masasına oturdu.
11 Haziran 2019 Salı 07:56
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Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.
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Bir yandan da UEFA'dan çıkacak karara göre transferde hareket etmek isteyen Fenerbahçe bu karara göre transferde daha net kararlar almayı planlıyor.
Özellikle Eljif Elmas, Miha Zajc gibi isimlerden bu kaynağı yaratmayı planlayan yönetim takımda kalmasını istediği isimlerle de sözleşme imzalamayı planlıyor.
Forvet mevki için Vedat Muriç ve Max Kruse'ye öncelik veren Fenerbahçe, alternatiflerle de görüşmeleri sürdürüyor.