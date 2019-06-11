Fenerbahçe forvetini buldu! Comolli pazarlıkta - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe forvetini buldu! Comolli pazarlıkta

Fenerbahçe forvetini buldu! Comolli pazarlıkta

Fenerbahçe yeni sezon için girişimlerini sürdürüyor. UEFA'dan gelecek karara göre de pozisyon almayı planlayan Fenerbahçe bu karar sonrası transferde daha kesin adımlar atmayı düşünüyor. Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin önderliğinde görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de Comolli bir isim için daha pazarlık masasına oturdu.
11 Haziran 2019 Salı 07:56
Fenerbahçe forvetini buldu! Comolli pazarlıkta

Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe forvetini buldu! Comolli pazarlıkta

Bir yandan da UEFA'dan çıkacak karara göre transferde hareket etmek isteyen Fenerbahçe bu karara göre transferde daha net kararlar almayı planlıyor.

Fenerbahçe forvetini buldu! Comolli pazarlıkta

Özellikle Eljif Elmas, Miha Zajc gibi isimlerden bu kaynağı yaratmayı planlayan yönetim takımda kalmasını istediği isimlerle de sözleşme imzalamayı planlıyor.

Fenerbahçe forvetini buldu! Comolli pazarlıkta

Forvet mevki için Vedat Muriç ve Max Kruse'ye öncelik veren Fenerbahçe, alternatiflerle de görüşmeleri sürdürüyor.

Fenerbahçe forvetini buldu! Comolli pazarlıkta

Bu alternatiflerden biri de Salomon Rondon...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN