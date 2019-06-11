Fenerbahçe forvetini buldu! Comolli pazarlıkta

Fenerbahçe yeni sezon için girişimlerini sürdürüyor. UEFA'dan gelecek karara göre de pozisyon almayı planlayan Fenerbahçe bu karar sonrası transferde daha kesin adımlar atmayı düşünüyor. Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin önderliğinde görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de Comolli bir isim için daha pazarlık masasına oturdu.

11 Haziran 2019 Salı 07:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





