Fenerbahçe Feyenoorddan Yassin Ayoubu istiyor! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Feyenoord'dan Yassin Ayoub'u istiyor!
Fenerbahçe, devre arasında orta saha transferi yapmak istiyor. Bu yönde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gözüne Feyenoord'dan Yassin Ayoub'u kestirdi!
22 Aralık 2018 Cumartesi, 00:44:50
Güncelleme: 07:45:54
Hollanda basını, F.Bahçe'nin Feyenoord'lu Yassin Ayoub ile ilgilendiğini yazdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bursaspor ve Kasımpaşa'nında devrede olduğu kaydedildi.
Faslı futbolcu için devre arasında kıyasıya yarış yaşanacağı ifade edildi.
YASSIN AYOUB KİMDİR?
Feyenoord'da forma giyen Yassin Ayoub 24 yaşında ve orta saha mevkiinde görev yapıyor.
Feyenoord ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 8 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.
Yassin Ayoub toplamda ise bu sezon Feyenoord formasıyla 14 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.