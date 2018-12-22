Fenerbahçe Feyenoorddan Yassin Ayoubu istiyor! - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe Feyenoord'dan Yassin Ayoub'u istiyor!

Fenerbahçe, devre arasında orta saha transferi yapmak istiyor. Bu yönde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gözüne Feyenoord'dan Yassin Ayoub'u kestirdi!
22 Aralık 2018 Cumartesi, 00:44:50 Güncelleme: 07:45:54
Fenerbahçe Feyenoorddan Yassin Ayoubu istiyor!

Hollanda basını, F.Bahçe'nin Feyenoord'lu Yassin Ayoub ile ilgilendiğini yazdı.

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Fenerbahçe Feyenoorddan Yassin Ayoubu istiyor!

24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bursaspor ve Kasımpaşa'nında devrede olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe Feyenoorddan Yassin Ayoubu istiyor!

Faslı futbolcu için devre arasında kıyasıya yarış yaşanacağı ifade edildi.

YASSIN AYOUB KİMDİR?
Feyenoord'da forma giyen Yassin Ayoub 24 yaşında ve orta saha mevkiinde görev yapıyor.

Fenerbahçe Feyenoorddan Yassin Ayoubu istiyor!

Feyenoord ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 8 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Fenerbahçe Feyenoorddan Yassin Ayoubu istiyor!

Yassin Ayoub toplamda ise bu sezon Feyenoord formasıyla 14 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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