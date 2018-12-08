Fenerbahçe çiçeklerle karşılandı - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe çiçeklerle karşılandı
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardaki rakibi Akhisarspor'a yarın konuk olacak Fenerbahçe, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 19:54:23
Güncelleme: 19:54:29
Sarı-lacivertli takımı İzmir'e inişinde az sayıda taraftarı karşıladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir Fenerbahçeliler Derneği üyelerinin çocukları, Fenerbahçeli futbolcular ve Sportif Direktör Damien Comolli'ye havalimanından çıkışta çiçek verdi.
Sarı-lacivertli futbolculardan Hasan Ali, taraftarların imza ve fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.
Kafile otobüse binerken havaalanında bulunan bir grup Göztepe taraftarı Göztepe tezahüratları yaptı.
Fenerbahçe kadrosunda Saldado, Jailson, Frey ve Valbuena yer almadı.