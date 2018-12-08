Fenerbahçe çiçeklerle karşılandı - Galeri - Fotomaç
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe çiçeklerle karşılandı

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardaki rakibi Akhisarspor'a yarın konuk olacak Fenerbahçe, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

8 Aralık 2018 Cumartesi, 19:54:23 Güncelleme: 19:54:29
Fenerbahçe çiçeklerle karşılandı

Sarı-lacivertli takımı İzmir'e inişinde az sayıda taraftarı karşıladı.

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Fenerbahçe çiçeklerle karşılandı

İzmir Fenerbahçeliler Derneği üyelerinin çocukları, Fenerbahçeli futbolcular ve Sportif Direktör Damien Comolli'ye havalimanından çıkışta çiçek verdi.

Fenerbahçe çiçeklerle karşılandı

Sarı-lacivertli futbolculardan Hasan Ali, taraftarların imza ve fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

Fenerbahçe çiçeklerle karşılandı

Kafile otobüse binerken havaalanında bulunan bir grup Göztepe taraftarı Göztepe tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe çiçeklerle karşılandı

Fenerbahçe kadrosunda Saldado, Jailson, Frey ve Valbuena yer almadı.

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