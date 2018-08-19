Hollandalı yazar, Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe transferini hata olarak yorumladı
19 Ağustos 2018 Pazar, 16:24:02
Güncelleme: 17:03:25
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"Fenerbahçe büyük hataydı!"
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Fenerbahçe'nin bu yaz yaptığı genç transferlerden biri olan Ferdi Kadıoğluhenüz Phillip Cocu'dan forma şansı bulabilmiş değil.
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"Fenerbahçe büyük hataydı!"
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Bu durum Hollandalı yazar Michael Belltarafından da gündeme getirildi ve "Ferdi için Fenerbahçe'nin hala yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum" dedi.
"Fenerbahçe büyük hataydı!"
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Geçen sezon Hollanda 2. Ligi'nde forma giyen ve 18 yaşında attığı 7 gol ve yaptığı 14 asistle gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu, yaz transfer döneminde 1.4 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
"Fenerbahçe büyük hataydı!"
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Ferdi'nin transferi hakkında Hollandalı spor yazarı Michael Ball değerlendirmelerde bulundu.
"Fenerbahçe büyük hataydı!"
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"Hala, Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmekle büyük bir hata yaptığını düşünüyorum" diyen Bell, "Dün geceki mağlubiyette yedek kulübesinde bile değildi. Eredivisie'yi tercih etse neredeyse her kulüpte forma şansı bulurdu. Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Cocu'nun ona bir şans vermesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.