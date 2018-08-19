"Fenerbahçe büyük hataydı!"

"Hala, Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmekle büyük bir hata yaptığını düşünüyorum" diyen Bell, "Dün geceki mağlubiyette yedek kulübesinde bile değildi. Eredivisie'yi tercih etse neredeyse her kulüpte forma şansı bulurdu. Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Cocu'nun ona bir şans vermesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.