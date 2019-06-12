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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ben Arfa derken o geliyor
Gelecek sezon zirveye oynayacak iddiali bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerin daha önce de gündeme gelen Fransız yıldız Hatem Ben Arfa ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak Fransız basınından ortaya atılan iddia, Süper Lig'deki transfer gündemini sarsacak cinsten. İşte ayrıntılar...
12 Haziran 2019 Çarşamba 21:47
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ben Arfa derken o geliyor
Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarını kayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor.
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ben Arfa derken o geliyor
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, kadroda ciddi bir revizyona gidecek.
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ben Arfa derken o geliyor
Sarı-lacivertliler, ilk olarak Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ben Arfa derken o geliyor
Kanarya ayrıca kiralık sözleşmeleri sona eren Slimani, Benzia ve Ayew ile de yola devam etmeyecek.
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ben Arfa derken o geliyor
Transferlerini bir an önce bitirmek isteyen Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen Ljubomir Fejsa ve Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu resmi olarak duyurması an meselesi.