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06 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç ödül töreninde transferler hakkında konuştu. Birçok isme değinen Koç transferlerin devam edeceğini söyledi. İşte detaylar...
6 Ağustos 2019 Salı 18:24 Güncelleme: 06.08.2019 18:25
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfere dair önemli açıklamalar yaptı. Win Win kampanyasının ödüllerinin dağıtılma töreninde konuşan Ali Koç, transferlere devam edeceklerini belirtti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç, transfer için ''Transferler yaptık şimdiye kadar, daha transfer yapacağımızı ifade etmiştim.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması

Eksiklerimiz de sizlerin de, bizlerin de ifade ettiği gibi, AUDI CUP'ta da gözlemlediğimiz gibi, 2 stoper, bir 6 numara, bir transfer daha olabilir.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması

Bunlar arzu ettiklerimiz. Sınırlı cephaneniz olduğunda, FFP kıskacında olduğunuzda adımları dikkatli atmanız gerekiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması

Net söyleyebilirim ki, transfer olacaktır. Bizim yapacağımız transferler 2 Eylül'e kadar edevam edecektir.'' sözlerini kullandı.

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