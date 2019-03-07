Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kötü haber: "UEFA yaptırımı..."
Ard arda oynadığımız Beşiktaş ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde futbol A takımımız her iki maçta da geri düşmesine rağmen, vazgeçmeyerek geri dönmesini bildi. Takımımızın ikinci devre ile beraber artan performansı ve istatistiklere de yansıyan daha ofansif, dirençli ve mücadeleci futbolu bizleri gelecek adına umutlandırıyor.
GELECEK SEZON ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Ligin kalan haftalarında ana hedefimiz, son dönemlerde ortaya koymaya başladığımız istekli ve arzulu oyunu maçlarımızın bitiş düdüğüne kadar sergilemek ve mücadeleden vazgeçmeyen, sonuna kadar inanan bir takımla birlikte bu sezonu en iyi şekilde tamamlamaktır. Bu sezon, ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeyi hedeflemenin yanında bir başka amacımız ise futbol takımımızın gelecek sezon yapılanması kapsamında çalışmalarımızı yürütmek ve tamamlamaktır.
Özellikle takviye yapacağımız bölgelerde, kadromuza yeni oyuncuları katabilmek amacıyla gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. İçinde bulunduğumuz ve camiamıza finansal anlamda tarihin en zorlu sürecini yaşatan maddi durumlara rağmen, gelecek sezon şampiyonluk kupasını getirmek için, büyük bir titizlik ve yoğunlukla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Bildiğiniz üzere futbol takımımız özellikle sezonun ikinci yarısının başlamasıyla birlikte arka arkaya sistematik olarak direkt maçların sonucuna etki eden yanlış hakem kararlarına maruz bırakıldı. Şubat başında yaptığımız Yüksek Divan Kurulu toplantımızda bu durumu ve düşüncelerimizi camiamız ile paylaştık.
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HAKEM HATALARINDAN PUAN KAYBETTİK
Ancak endişeli olduğumuzu belirttiğimiz açıklamalarımızın daha mürekkebi kurumadan yine hatalı hakem kararlarının sonucunda puanlar kaybettik. Bu sebeple bir basın toplantısı düzenleyerek detaylı bir sunumla spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından kabul edilen, açıkça ortada olan bu durumu kamuoyu ile paylaştık. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizim bakış açımız kesinlikle şahıslar odaklı değildir.