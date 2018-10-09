Fenerbahçe Arsene Wengerden randevuyu aldı! Cocu yolcu... - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Fenerbahçe Arsene Wenger'den randevuyu aldı! Cocu yolcu...

    9 Ekim 2018 Salı, 00:38:27 Güncelleme: 01:35:53
    Fenerbahçe Arsene Wenger'den randevuyu aldı! Cocu yolcu...
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    • 9
    Fenerbahçe Arsene Wengerden randevuyu aldı! Cocu yolcu...

    Phillip Cocu'nun tüm kredisini tükettiği Fenerbahçe'de taraftarlar, "Yeni hoca kim olacak?" sorusunu soruyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Arsene Wenger'den randevuyu aldı! Cocu yolcu...
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    Fenerbahçe Arsene Wengerden randevuyu aldı! Cocu yolcu...

    Yeni hoca arayışlarına başlayan yönetim dünyaca ünlü hocadan randevu aldı.

    Fenerbahçe Arsene Wenger'den randevuyu aldı! Cocu yolcu...
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    • 9
    Fenerbahçe Arsene Wengerden randevuyu aldı! Cocu yolcu...

    Cocu ile yollarını ayırmaya hazırlanan yönetimin Arsene Wenger'den randevu aldığı belirlendi.

    Fenerbahçe Arsene Wenger'den randevuyu aldı! Cocu yolcu...
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    Fenerbahçe Arsene Wengerden randevuyu aldı! Cocu yolcu...

    Daha önce de nabzı yoklanan 68 yaşındaki Fransız teknik adamla önümüzdeki günlerde bir araya gelecek ve şartların konuşacak.

    Fenerbahçe Arsene Wenger'den randevuyu aldı! Cocu yolcu...
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    Fenerbahçe Arsene Wengerden randevuyu aldı! Cocu yolcu...

    Bayern Münih'in de gündeminde olan Wenger, Arsenal'den ayrıldıktan sonra "Bir süre dinlenmek istiyorum" diyerek gelen teklifleri geri çevirmişti.

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