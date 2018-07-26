Fenerbahçe aradığı stoperi Adada buldu: Martins İndi

Fenerbahçe aradığı stoperi Ada'da buldu: Martins İndi
26 Temmuz 2018 Perşembe, 01:26:23
Güncelleme: 01:26:53
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Fenerbahçe aradığı stoperi Ada'da buldu: Martins İndi
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Fenerbahçe Phillip Cocu'nun isteği üzerine Martins İndi için harekete geçti. Stoke City'de oynamak istemeyen 26 yaşındaki oyuncu Fernerbahçe'ye yeşil ışık yaktı.
Fenerbahçe aradığı stoperi Ada'da buldu: Martins İndi
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Fenerbahçe transferde gaza bastı... Sarı- Lacivertli yönetim Teknik Direktör Cocu'nun isteği üzerine listedeki isimlere yönelmeye başladı.
Fenerbahçe aradığı stoperi Ada'da buldu: Martins İndi
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F.Bahçe, savunmayı güçlendirmek için İngiltere Premier Ligi'nden düşen Stoke City'nin Hollandalı futbolcusu Martins İndi'yi kiralamak için ilk teklifi yaptı.
Fenerbahçe aradığı stoperi Ada'da buldu: Martins İndi
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STOKE'TAN AYRILMAK İSTİYOR
Takvim'in haberine göre sarı- lacivertli yönetimin 1 yıllık kiralama teklifi sunduğu ortaya çıkarken 26 yaşındaki futbolcunun küme düşen Stoke City'de oynamak istemediği ve bunun için F.Bahçe'ye sıcak baktığı öne sürüldü.
Fenerbahçe aradığı stoperi Ada'da buldu: Martins İndi
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Teknik Direktör Cocu'nun kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.