Fenerbahçe aradığı stoperi Adada buldu: Martins İndi

STOKE'TAN AYRILMAK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre sarı- lacivertli yönetimin 1 yıllık kiralama teklifi sunduğu ortaya çıkarken 26 yaşındaki futbolcunun küme düşen Stoke City'de oynamak istemediği ve bunun için F.Bahçe'ye sıcak baktığı öne sürüldü.