Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası yazarlardan çarpıcı görüşler
İstatistiklerde elde ettiği üstünlük Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye Antalyaspor karşısında galibiyeti getirmedi. Topla oynama oranı yüzde 75 olan, 42 orta ve 25 şut çıkartan Sarı Lacivertliler Antalyaspor savunmasını alt edemedi. Spor yazarları da Fenerbahçe'nin neden ve nasıl yenildiğinin yanı sıra neler yapması gerektiğine kadar birçok konuda çok önemli tespitlerde bulundu. Yazarların özellikle de Ersun Yanal, VAR hakemi Fırat Aydınus ve penaltı sözleri dikkat çekti.
Ömer Üründül: Ersun Yanal işleyen makinayı bozdu
İlk dakikadan devre sonuna kadar tam anlamıyla tek kale bir maç izledik. Fenerbahçe hiç düşmeyen yüksek tempo ile oyunun yönünü devamlı değiştirerek etkili takım presi ile dönen topları da anında karşılayarak Antalyaspor'u adeta nefessiz ve 18'ine mahkum bıraktı. Böyle bir saha içi görüntüsünde ne düşünülür? Pozisyon zenginliği ve de en az 2 farklı skor avantajı.
Ama Fenerbahçe bırakalım üretkenlik sağlamayı tek gol atamadığı gibi kalesine gelen tek atakta da gol yedi. Peki neden böyle oldu? Tabii birçok şey söyleyebiliriz ama bence bunun bir numaralı nedeni Antalyaspor'un mükemmel alan savunmasıydı. İkinci devrede herkesin öngörüsü bu yarıdaki oyunu ile Fenerbahçe'nin skoru değiştireceğiydi. Ama devre arasında sahneye Ersun Yanal çıktı.
İşleyen makinayı bozdu; Tolga'yı çıkarıp maç eksiği olan ve kendisinin de geride kalan maçlarda pek düşünmediği Zajc'ı oyuna aldı. Tolga ilk yarıda hücum presin odak noktası idi. Aynı zamanda da Antalyaspor'un 2-3 öne çıkma girişimini kesmişti. İkinci yarının ilk 20 dakikasında Antalyaspor 2 net fırsatı kaçırdığı gibi üçüncüsünde de Aatif bomboş arkadaşına pas vermeyip egoistçe davrandı. Bu kaçan gollere rağmen moralleri bozulmadan yoğun baskıya büyük bir hırsla karşı koyarak belki kendilerinin dahi ümit etmediği bir Kadıköy galibiyeti elde ettiler.
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Bu haftanın öncesinde de gördüğümüz, sonrasında da çok çok göreceğimiz, klasik Fenerbahçe maçlarından biri oldu. Antalyaspor 11 oyuncusu ile kendi sahasında çoğunluğu ele geçirip, 'oynama-oynatma' modunu kullandı. Bu direnci ancak öne geçerek kırmaları gerekirken, baskıdan kaybedilen top ile altıncı dakikada da geriye düştü Fenerbahçe.