Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası yazarlardan çarpıcı görüşler

Ama Fenerbahçe bırakalım üretkenlik sağlamayı tek gol atamadığı gibi kalesine gelen tek atakta da gol yedi. Peki neden böyle oldu? Tabii birçok şey söyleyebiliriz ama bence bunun bir numaralı nedeni Antalyaspor'un mükemmel alan savunmasıydı. İkinci devrede herkesin öngörüsü bu yarıdaki oyunu ile Fenerbahçe'nin skoru değiştireceğiydi. Ama devre arasında sahneye Ersun Yanal çıktı.