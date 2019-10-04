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04 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçe - Antalyaspor | İlk 11'ler

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 3 puandan başka sonuç düşünmüyor. Hedef, 16. haftadaki Beşiktaş derbisine kadar 'minimum kayıpla' gitmek. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor mücadelesinde sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor ilk 11'i...
4 Ekim 2019 Cuma 07:39 Güncelleme: 04.10.2019 07:39
Fenerbahçe - Antalyaspor | İlk 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek.

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Fenerbahçe - Antalyaspor | İlk 11'ler

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR odasında Fırat Aydınus yer alacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor | İlk 11'ler

Ligde 11 puan ve averajla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertli takımda hedef kazanıp, milli araya galibiyetle girmek.

Fenerbahçe - Antalyaspor | İlk 11'ler

YİNE PRESLEYECEK
Evinde oynadığı maçlarda bu sezon rakiplerine nefes aldırmayan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında da baskılı ve presli bir oyunla sahada olacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor | İlk 11'ler

Ersun Yanal tüm oyunculara kaleyi gördükleri anda şut çekmeleri talimatını verdi.

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