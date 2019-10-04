Fenerbahçe - Antalyaspor | İlk 11'ler
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 3 puandan başka sonuç düşünmüyor. Hedef, 16. haftadaki Beşiktaş derbisine kadar 'minimum kayıpla' gitmek. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor mücadelesinde sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor ilk 11'i...
4 Ekim 2019 Cuma 07:39
Güncelleme: 04.10.2019 07:39
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR odasında Fırat Aydınus yer alacak.
Ligde 11 puan ve averajla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertli takımda hedef kazanıp, milli araya galibiyetle girmek.
YİNE PRESLEYECEK
Evinde oynadığı maçlarda bu sezon rakiplerine nefes aldırmayan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında da baskılı ve presli bir oyunla sahada olacak.
Ersun Yanal tüm oyunculara kaleyi gördükleri anda şut çekmeleri talimatını verdi.