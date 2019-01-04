Fenerbahçe Adrien Silvanın peşinde! - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçe Adrien Silva'nın peşinde!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu neredeyse baştan aşağı yenilemeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli ekibin ilk hedefi ise Leicester City'nin yıldız ismi...

4 Ocak 2019 Cuma, 18:40:06 Güncelleme: 18:46:39
Fenerbahçe Adrien Silvanın peşinde!

Fenerbahçe, orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilecek futbolcu konusundaki arayışlarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe Adrien Silvanın peşinde!

Kulüp başkanı Ali Koç'un İngiltere'de temasları olmuştu.

Fenerbahçe Adrien Silvanın peşinde!

Radyospor'un haberine göre; sarı lacivertliler Leicester City ile Çağlar Söyüncü için değil, Portekizli orta saha oyuncusu Adrien Silva için müzakere başlattı.

Fenerbahçe Adrien Silvanın peşinde!

İngiliz takımında bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Portekizli için sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde duruluyor.

Fenerbahçe Adrien Silvanın peşinde!

Satın alma opsiyonu da olası bir anlaşmada yer alacak.

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