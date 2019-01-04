Fenerbahçe Adrien Silvanın peşinde!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu neredeyse baştan aşağı yenilemeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli ekibin ilk hedefi ise Leicester City'nin yıldız ismi...
4 Ocak 2019 Cuma, 18:40:06
Güncelleme: 18:46:39
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Fenerbahçe, orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilecek futbolcu konusundaki arayışlarını sürdürüyor.
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Kulüp başkanı Ali Koç'un İngiltere'de temasları olmuştu.
Radyospor'un haberine göre; sarı lacivertliler Leicester City ile Çağlar Söyüncü için değil, Portekizli orta saha oyuncusu Adrien Silva için müzakere başlattı.
İngiliz takımında bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Portekizli için sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde duruluyor.
Satın alma opsiyonu da olası bir anlaşmada yer alacak.