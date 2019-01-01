Fabregas transferinde Milana Fenerbahçe engeli! - Galeri - Fotomaç
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Fabregas transferinde Milan'a Fenerbahçe engeli!

İngiliz ekibinde yedek kulübesine hapsolan 31 yaşındaki futbolcu ayrılık kararı aldı.
1 Ocak 2019 Salı, 22:19:38 Güncelleme: 07:59:03
Fabregas transferinde Milana Fenerbahçe engeli!

SarıI-lacivertlilerde başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın imza töreninde, transferlerle ilgili iddialı ifadeler kullanmıştı.

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Fabregas transferinde Milana Fenerbahçe engeli!

Ali Koç'un "Gözümüzü karartacağız" sözleri üzerine Kanarya 'marka' isimlerin peşine düştü.

Fabregas transferinde Milana Fenerbahçe engeli!

Bunlardan biri de Cesc Fabregas...

Fabregas transferinde Milana Fenerbahçe engeli!

Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen İspanyol futbolcu Chelsea'de yeni teknik direktör Maurizio Sarri'nin gözüne bir türlü giremedi.

Fabregas transferinde Milana Fenerbahçe engeli!

Sarri "Kalmasını isterim" demesine rağmen 31 yaşındaki oyuncuya fazla şans vermiyor.

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