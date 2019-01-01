Fabregas transferinde Milana Fenerbahçe engeli! - Galeri - Fotomaç
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Fabregas transferinde Milan'a Fenerbahçe engeli!
İngiliz ekibinde yedek kulübesine hapsolan 31 yaşındaki futbolcu ayrılık kararı aldı.
1 Ocak 2019 Salı, 22:19:38
Güncelleme: 07:59:03
SarıI-lacivertlilerde başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın imza töreninde, transferlerle ilgili iddialı ifadeler kullanmıştı.
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Ali Koç'un "Gözümüzü karartacağız" sözleri üzerine Kanarya 'marka' isimlerin peşine düştü.
Bunlardan biri de Cesc Fabregas...
Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen İspanyol futbolcu Chelsea'de yeni teknik direktör Maurizio Sarri'nin gözüne bir türlü giremedi.
Sarri "Kalmasını isterim" demesine rağmen 31 yaşındaki oyuncuya fazla şans vermiyor.