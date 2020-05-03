Eski hocası açıkladı: Altay Bayındır Real Madrid'de...
Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı genç kaleci Altay Bayındır, yüksek performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Genç kaleci ile ilgili transfer iddiaları günden güne artarken, Altay'ın 8 yıl antrenörlüğünü yapan Ankaragücü'nün kaleci hocası Murat Türksoy flaş açıklamalarda bulundu. İşte Türksoy'un açıklamaları...
3 Mayıs 2020 Pazar 22:43
Güncelleme: 03.05.2020 22:43
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Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır Avrupa'daki kulüplerin radarına girmişti. Altay Bayındır'a İngiltere, İtalya ve İspanya'dan bazı kulüplerin ilgisi olduğu iddia edilmişti.
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Genç file bekçisini bir süredir takibe alan kulüpler corona virüsü nedeniyle yaşanan belirsizliğin sona ermesini bekliyordu.
RESMİ TEKLİF YOK
Fenerbahçe'ye Altay için henüz gelen resmi teklif bulunmuyor. Ancak Covid-19 pandemisinin ardından liglerin tamamlanmasıyla birlikte Altay için Avrupa kulüpleri Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Altay Avrupa'ya transferi ile ilgili olarak Fenerbahçe'nin menfaatleri ön planda tutuyor.
Genç kaleci Fenerbahçe'nin transfere onay vermesi ve Avrupa'nın iyi bir kulübünden teklif gelmesi halinde yurt dışında futbol hayatını sürdürecek.