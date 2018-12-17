Erzurum maçı öncesi taraftarı sevindiren görüntü!

BB Erzurumspor maçı öncesi teknik heyetimize ve oyuncularımıza moral ziyaretinde bulunan Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy da doğum günü kutlamasına katıldı. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Selahattin Baki de kutlamada yer aldı.



