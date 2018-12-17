Erzurum maçı öncesi taraftarı sevindiren görüntü!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve Andre Ayew'in doğum günü Can Bartu Tesisleri'nde kutlandı.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 17:15:51
Güncelleme: 17:17:10
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama ve fotoğraflar şu şekilde;
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"Fenerbahçe Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Ersun Yanal ve oyuncumuz Andre Ayew'in doğum günü Can Bartu Tesislerimizde kutlandı.
BB Erzurumspor maçı öncesi teknik heyetimize ve oyuncularımıza moral ziyaretinde bulunan Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy da doğum günü kutlamasına katıldı. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Selahattin Baki de kutlamada yer aldı.
Teknik Direktörümüz ve Ayew için kesilen pastanın üzerinde Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın 2013-2014 sezonunda kazandığımız lig şampiyonluğunun kupasıyla birlikte çektirdiği fotoğraf ve "Mutluluk Fenerbahçe'de Olmaktır" ifadeleri yer aldı."