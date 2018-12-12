Ersun Yanalı bekleyen tehlike! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal'ı bekleyen tehlike!
Fenerbahçe'nin başında 2. dönemini geçirecek olan Ersun Yanal'ı büyük tehlike bekliyor...
12 Aralık 2018 Çarşamba, 12:49:15
Güncelleme: 13:33:52
Ersun Yanal, 2013-14 yılında Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıdığında sarı-lacivertli taraftarların gönlünde önemli bir yer kazanmıştı. Çünkü en erken şampiyonluklarından biriydi bu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aziz Yıldırım yönetimi, futbol dışı gerekçelerle Yanal'ın görevine son verdi. Bu karar taraftar ile Yıldırım'ın arasını açtı.
Yanal'dan sonra gelen hocaların başarısızlığı Yıldırım'a tepkiyi, Ersun Hoca'ya aşkı körükledi.
Öyle ki, Ali Koç göreve geldiğinden beri taraftarlar sadece Yanal'ı haykırdı. Sonunda beklenen oldu.
Fakat Ersun Hocayı 2013-14'ün aksine çok zorlu bir süreç bekliyor.