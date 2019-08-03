Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e olay teklif!

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Volkan Demirel'in geleceği belli oluyor. 1 yıl daha sarı-lacivertli forma altında ter dökeceği iddia edilen Volkan'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal Bodrum'da tecrübeli kaleci ile bir araya geldi. Yanal, Volkan'a reddedemeyeceği bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

3 Ağustos 2019 Cumartesi 08:52 Güncelleme: 03.08.2019 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





