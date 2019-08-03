Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e olay teklif! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e olay teklif!

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Volkan Demirel'in geleceği belli oluyor. 1 yıl daha sarı-lacivertli forma altında ter dökeceği iddia edilen Volkan'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal Bodrum'da tecrübeli kaleci ile bir araya geldi. Yanal, Volkan'a reddedemeyeceği bir teklifte bulundu. İşte detaylar...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 08:52 Güncelleme: 03.08.2019 08:58
Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e olay teklif!

Sarı-lacivertli takımla mukavelesi bittikten sonra halen sözleşmesi yenilenmeyen Volkan Demirel, kişisel çalışmalarına devam ederken tatilini de sürdürüyor.

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Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e olay teklif!

Tecrübeli kalecinin resmi sitedeki fotoğrafı ise kaldırılmadı.

Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e olay teklif!

Bütün bunlar yaşanırken herkes Volkan'la yakın zamanda 1 yıllık yeni mukavele yapılmasını bekliyordu.

Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e olay teklif!

Ancak oldukça ilginç gelişmeler yaşandı.

Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e olay teklif!

Fenerbahçe takımı dünü izinli geçirirken Teknik Direktör Ersun Yanal, Bodrum'a gitti.

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