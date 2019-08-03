Fenerbahçe'de transfer haftası! Bombalar peş peşe patlıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de transfer haftası! Bombalar peş peşe patlıyor

Fenerbahçe'de transfer haftası! Bombalar peş peşe patlıyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç ile anlaşan sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta transfer bombalarını patlatacak. Kanarya'da bazı futbolcular ile de yolların ayrılması bekleniyor. İşte son gelişmeler...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 08:29 Güncelleme: 03.08.2019 08:30
Fenerbahçe'de transfer haftası! Bombalar peş peşe patlıyor
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde şaha kalktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de transfer haftası! Bombalar peş peşe patlıyor
Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağı tahmin edilen Sarı-lacivertliler son olarak Kayserispor'un yıldızı futbolcusu Deniz Türüç için Kayserispor ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Fenerbahçe'de transfer haftası! Bombalar peş peşe patlıyor
Yıldız futbolcu için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
Fenerbahçe'de transfer haftası! Bombalar peş peşe patlıyor
Deniz ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Fenerbahçe'de transfer haftası! Bombalar peş peşe patlıyor
Taraftarların beklentisi ise yakın zamanda defans hattına transfer yapılması.
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN