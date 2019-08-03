Fenerbahçe'de transfer haftası! Bombalar peş peşe patlıyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç ile anlaşan sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta transfer bombalarını patlatacak. Kanarya'da bazı futbolcular ile de yolların ayrılması bekleniyor. İşte son gelişmeler...

3 Ağustos 2019 Cumartesi 08:29 Güncelleme: 03.08.2019 08:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





