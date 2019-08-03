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Fenerbahçe'de transfer haftası! Bombalar peş peşe patlıyor
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç ile anlaşan sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta transfer bombalarını patlatacak. Kanarya'da bazı futbolcular ile de yolların ayrılması bekleniyor. İşte son gelişmeler...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 08:29
Güncelleme: 03.08.2019 08:30
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Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde şaha kalktı.
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Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağı tahmin edilen Sarı-lacivertliler son olarak Kayserispor'un yıldızı futbolcusu Deniz Türüç için Kayserispor ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Yıldız futbolcu için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
Deniz ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Taraftarların beklentisi ise yakın zamanda defans hattına transfer yapılması.