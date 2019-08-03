Fenerbahçe'den santrfor çıkarması! Pazarlıklar başlıyor

Fenerbahçe kısa bir ara verdiği transfer fırtınasına yeniden başlıyor. Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Deniz Türüç'ü kadrosuna katan Kanarya, Sırp yıldız Kolarov'da mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler transferde bununla sınırlı kalmayı düşünmüyor. Santrfor bölgesine yıldız bir golcü hedefinde olan Fenerbahçe, Portekiz'e çıkarma yapacak. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

3 Ağustos 2019 Cumartesi 07:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





