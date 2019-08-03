Fenerbahçe'den santrfor çıkarması! Pazarlıklar başlıyor

Fenerbahçe kısa bir ara verdiği transfer fırtınasına yeniden başlıyor. Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Deniz Türüç'ü kadrosuna katan Kanarya, Sırp yıldız Kolarov'da mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler transferde bununla sınırlı kalmayı düşünmüyor. Santrfor bölgesine yıldız bir golcü hedefinde olan Fenerbahçe, Portekiz'e çıkarma yapacak. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 07:13
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Fenerbahçe'de transfer için yeniden düğmeye basıldı.
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Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Audi Cup'ta iki zorlu maça çıkan sarı-lacivertliler turnuvayı 4.olarak tamamladı.
2 maçta kalesinde toplam 11 gol gören Fenerbahçe'de savunma alarm verirken santrfor bölgesinde Vedat Muriç yalnız kaldı.
Bu kapsamda eksikleri belirleyen teknik direktör Ersun Yanal yönetime hedefteki oyuncuların bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.
Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli kurmaylar bu hedef doğrultusunda Ersun Yanal'a iddialı bir kadro teslim etmek için kolları sıvadı.