Ersun Yanal'dan Vedat Muriç itirafı: Devre arasında...

"İKİ PUANI BİZ KAÇIRDIK"

Galatasaray ile oynadıkları ve golsüz sona eren derbiyi de değerlendiren Ersun Yanal şöyle devam etti:

Patırtısız gürültüsüz bir derbi geçti. Bizim açımızdan rahattı. Bir tek gelirken bir trafik çektik. Ciddi bir sıkıntı var bu noktada. Allah korusun bir durum olsa, bizim için de değil, başka bir problem yaşansa, insanlar bir yere gidemeyecek. Stadın giriş-çıkışı sıkıntılı. Statta da maçta da hiçbir problem olmadı. Oyuncular da çok iyiydi. Bizim arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan ne küfredildi ne bir şey atıldı. Galatasaray'ın kötü olduğu görüşüne katılmıyorum. Derbilerde sıralamadan çok takımların birbirine güç gösterisi vardır. Geçen sene 10 kişi, berabere kalmıştık. Deplasmanda 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Oyunda bir strateji vardı ve bizim stratejimiz tuttu. Galatasaray da pozisyona girdi ama bakıldığında iki puanı biz kaçırdık. Galatasaray 2 pozisyon yakaladı ve ikisini de biz çıkarken kaptırdık. Nagatomo'nun ve Lemina'nın birer pozisyonu var. Son dakikadaki pozisyonumuz var, maçın başında bir pozisyonumuz var. Galibiyeti kaçıran biz olduk. Skor 0-0 değil de başka bir şey olsaydı, herkes farklı konuşurdu. Biz Galatasaray'ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular.