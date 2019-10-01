Ersun Yanal'dan Vedat Muriç itirafı: Devre arasında...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal basın mensuplarıyla antrenman sonrası bir sohbet gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam takımla ilgili birçok önemli açıklama yaparken, Kosovalı golcü Vedat Muriç'le ilgili de bir itirafta bulundu.
"İKİ PUANI BİZ KAÇIRDIK"
Galatasaray ile oynadıkları ve golsüz sona eren derbiyi de değerlendiren Ersun Yanal şöyle devam etti:
Patırtısız gürültüsüz bir derbi geçti. Bizim açımızdan rahattı. Bir tek gelirken bir trafik çektik. Ciddi bir sıkıntı var bu noktada. Allah korusun bir durum olsa, bizim için de değil, başka bir problem yaşansa, insanlar bir yere gidemeyecek. Stadın giriş-çıkışı sıkıntılı. Statta da maçta da hiçbir problem olmadı. Oyuncular da çok iyiydi. Bizim arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan ne küfredildi ne bir şey atıldı. Galatasaray'ın kötü olduğu görüşüne katılmıyorum. Derbilerde sıralamadan çok takımların birbirine güç gösterisi vardır. Geçen sene 10 kişi, berabere kalmıştık. Deplasmanda 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Oyunda bir strateji vardı ve bizim stratejimiz tuttu. Galatasaray da pozisyona girdi ama bakıldığında iki puanı biz kaçırdık. Galatasaray 2 pozisyon yakaladı ve ikisini de biz çıkarken kaptırdık. Nagatomo'nun ve Lemina'nın birer pozisyonu var. Son dakikadaki pozisyonumuz var, maçın başında bir pozisyonumuz var. Galibiyeti kaçıran biz olduk. Skor 0-0 değil de başka bir şey olsaydı, herkes farklı konuşurdu. Biz Galatasaray'ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular.
Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu da değerlendiren Yanal, pozisyonun penaltı olmadığını ve zaten çok öncesinde de net bir elle oynama olduğunu dile getirerek, "Derbinin son bölümünde top kaybetmeye başladık. Rakip son 15 dakika ve uzatmalarda toplam 123 saniye top tuttu. Rakibe top vermiyoruz. Ama böyle bir durumda top kayıpları vardı. Bu nedenle topu kaybedecek oyuncuları azaltmam gerekiyordu. Ayrıca Deniz için 'Oyuna sonradan girdi, sonra tekrar çıktı' diyorlar. Böyle bir şey yok. Bunu büyütmenin anlamı yok. Deniz, Moses, Rodrigues gibi oyuncular oynadığı zaman oyunu daraltmak zorunda." ifadelerini kullandı.
"CÜNEYT ÇAKIR'IN SAHADA OLUP OLMADIĞINI HİSSETMEDİM"
Ersun Yanal, hakemlere güvendiğini vurgulayarak, "Hakemlerimize güveniyorum. Ben daha önce hakemlerimizin kötü yönetildiğini söylemiştim. Bir hakemimizin kokartı elinden alındı, kokartı alındıktan sonra 4 tane önemli maça verdiler. Bunları söyledim. Ama bunun dışında hakemlerle ilgili konuşmam. Cüneyt Hoca da derbiyi yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir Cüneyt Çakır'ın sahada olup olmadığını hissetmedim. Bu çok önemli. Eğer maç sonrasında futbolcular birbirine sarılıp forma değiştiriyorsa, hakem iyidir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.