Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i

Süper Lig'in 15. haftası dev bir müsabakaya sahne olacak. Lider Sivasspor sahasında zirve hesapları yapan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı- lacivertli takımda hedef kazanıp zirve ile puan farkını 2'ye indirmek. Bu sezon büyük bir çıkış yapan ve 6 haftadır puan kaybetmeyen Yiğidolar ise Fenerbahçe'yi de devirip, şampiyonluk yarışında daha da iddialı konuma gelmeyi planlıyor. Bütün gözlerin çevrileceği müsabaka öncesi her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler...
15 Aralık 2019 Pazar 07:45
Güncelleme: 15.12.2019 07:45
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Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe bugün lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
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Yeni 4 Eylül Stadı'nda 16.30'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Kritik maç öncesi Kanarya'da Moses, Hasan Ali ve Zajc yok. Sivas'ta da Hakan Arslan sarı kart cezası, Rybalka ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
KAYBEDERSE SIKINTI Fenerbahçe yenilmesi halinde zirvenin 8 puan gerisine düşecek. Böyle bir tabloda teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği de tartışmaya açılacak. Tecrübeli hoca, öğrencilerine son uyarılarını yaptı.
Final niteliğinde bir maça çıkacaklarını hatırlatan sarı-lacivertli çalıştırıcının, "Sivas'ın en önemli özelliği çok koşması ve uzun toplarla oynaması.
Kazanmak istiyorsak biz de sahada en az onlar kadar koşup, mücadele etmeliyiz.