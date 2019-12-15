Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i

Süper Lig'in 15. haftası dev bir müsabakaya sahne olacak. Lider Sivasspor sahasında zirve hesapları yapan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı- lacivertli takımda hedef kazanıp zirve ile puan farkını 2'ye indirmek. Bu sezon büyük bir çıkış yapan ve 6 haftadır puan kaybetmeyen Yiğidolar ise Fenerbahçe'yi de devirip, şampiyonluk yarışında daha da iddialı konuma gelmeyi planlıyor. Bütün gözlerin çevrileceği müsabaka öncesi her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler...

15 Aralık 2019 Pazar 07:45 Güncelleme: 15.12.2019 07:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





