Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Süper Lig'in 7. haftası Fenerbahçe Antalyaspor maçı ile başlıyor. Sarı-Lacivertliler evinde Akdeniz ekibini konuk edecek. Galatasaray maçından bir puanla ayrılan Fenerbahçe, Antalyaspor maçında alacağı galibiyetle tekrar çıkışa geçmek istiyor. Kanarya'da ilk 11 iki bölge dışında kesinleşirken, Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği gelebilir. İşte Fenerbahçe Antalyaspor maçına dair tüm detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

4 Ekim 2019 Cuma 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





