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Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i
Süper Lig'in 7. haftası Fenerbahçe Antalyaspor maçı ile başlıyor. Sarı-Lacivertliler evinde Akdeniz ekibini konuk edecek. Galatasaray maçından bir puanla ayrılan Fenerbahçe, Antalyaspor maçında alacağı galibiyetle tekrar çıkışa geçmek istiyor. Kanarya'da ilk 11 iki bölge dışında kesinleşirken, Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği gelebilir. İşte Fenerbahçe Antalyaspor maçına dair tüm detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
4 Ekim 2019 Cuma 12:12
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Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran, Ersun Yanal yönetiminde evinde hiç lig yenilgisi yaşamayan Fenerbahçe, Antalya karşısında farklı galibiyet peşinde.
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Tedavileri süren Rodrigues ve Moses ile ayağındaki ağrılar sebebiyle ABD'ye giden Hasan Ali Kaldırım dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde bütün hesaplar üç puan üzerine yapıldı.
Bu sezon yarışın kora kor geçeceğini ve puan kadar averajın da son derece önemli olduğunu belirten teknik direktör Yanal, oyuncularından net bir galibiyet istedi.
"Ligin en iyi istatistiklerine sahibiz. Özellikle hücum hattında tüm verilerde öndeyiz" diyen Yanal "Ancak bu başarımız gol istatistiklerine aynı ölçüde yansımış değil. Artık buna son vermenin zamanı geldi" dedi.
FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 15 maçta kaybetmedi. Sarı lacivertliler, 28 Ekim 2018'dekiAnkaragücü maçının ardından oynadığı 15 lig maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı.