Ersun Yanal'dan olay Muriç sözleri! "Bizi bitirdi"

Fenerbahçe sonunda Vedat Muriç'e kavuştu... Sarı-Lacivertliler uzun süredir ilgilendiği Kosovalı golcüyü Galatasaray'ın elinden kaptı. Türkiye'de gündem bir anda Vedat Muriç olurken, teknik direktör Ersun Yanal'ın golcü futbolcu ile ilgili söylediği sözler ortaya çıktı...

8 Temmuz 2019 Pazartesi 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





