Ersun Yanal'dan olay Muriç sözleri! 'Bizi bitirdi' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Ersun Yanal'dan olay Muriç sözleri! "Bizi bitirdi"

Fenerbahçe sonunda Vedat Muriç'e kavuştu... Sarı-Lacivertliler uzun süredir ilgilendiği Kosovalı golcüyü Galatasaray'ın elinden kaptı. Türkiye'de gündem bir anda Vedat Muriç olurken, teknik direktör Ersun Yanal'ın golcü futbolcu ile ilgili söylediği sözler ortaya çıktı...
8 Temmuz 2019 Pazartesi 08:58
Ersun Yanal'dan olay Muriç sözleri! Bizi bitirdi

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında günlerdir devam eden Vedat Muriç yarışını sarı-lacivertliler kazandı.

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Ersun Yanal'dan olay Muriç sözleri! Bizi bitirdi

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu 25 yaşındaki Kosovalı golcüyü 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Ersun Yanal'dan olay Muriç sözleri! Bizi bitirdi

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor kulübüyle anlaşmaya vardıktan sonra dün de futbolcunun menajeri Haluk Canatar ile masaya oturdu.

Ersun Yanal'dan olay Muriç sözleri! Bizi bitirdi

Önceki akşam yapılan görüşmelerde transfer için büyük mesafe alınmıştı. Transfere son noktayı Başkan Ali Koç koydu.

Ersun Yanal'dan olay Muriç sözleri! Bizi bitirdi

Menajer Canatar ile birebir konuşan Başkan Koç yaklaşık 30 dakikalık görüşmenin ardından transferi noktaladı.

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